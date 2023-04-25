الرئيس الايراني يزور أحد مراكز رعاية الفتيات فاقدات المعيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي بزيارة تفقدية مفاجئة لأحد مراكز رعاية الفتيات الصغيرات فاقدات المعيل. وخلال زيارته إلى أحد مراكز رعاية الفتيات الصغيرات فاقدات المعيل في طهران، تفقد السيد رئيسي مختلف اقسام المركز وتحدث مع العاملين فيه حول أنشطتهم وإجراءاتهم الخاصة برعاية وتعليم وتمكين الفتيات.

وتحدث رئيس الجمهورية في هذه الزيارة لمدة ساعة مع الاطفال والناشئات في اجواء ملؤها العطف والرعاية الابوية.

ويتم في هذا المركز رعاية حوالي 6000 طفلة وناشئة فاقدات المعيل (ليس لديهن اولياء امور او كان لديهن اولياء امور اساءوا معاملتهن) في 614 منزلًا داخليًا خاصًا تحت اشراف منظمة الرعاية الاجتماعية ومشاركة القطاع الشعبي.

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