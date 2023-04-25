رئيس وزراء كازاخستان یزور إيران غدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائب السياسي لمكتب الرئيس الايراني: "سيقوم رئيس الوزراء الكازاخستاني بزيارة رسمية إلى طهران، يوم غد الاربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى للاجتماع والتفاوض مع النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر وكبار المسؤولين في ايران".

وأشار جمشيدي إلى برنامج عليخان سمايلوف خلال زيارته إلى طهران، قائلا: "في هذه الرحلة، سيقوم وفدا إيران وكازاخستان برئاسة النائب الأول للرئيس الإيراني، ورئيس وزراء كازاخستان، بمناقشة آخر تطورات في مجال العلاقات الثنائية، بهدف تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال لقاء رئيسا البلدين بشأن طرق التوسع الشامل للعلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية الثنائية".

وفقا لما صرحت به النائب السياسي لمكتب رئيس الجمهورية، فإن التخطيط والتنسيق لتحسين مستوى التعاون بين طهران وأستانا في مجال النقل والتصدير والخدمات الفنية والهندسية والعبور والتعاون في مجال الطاقة والعلاقات المصرفية هي من بين اهم محاور المفاوضات بين الوفدين خلال زيارة رئيس وزراء كازاخستان في طهران.

/انتهى/