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٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١١:٥٦ ص

طهران تتابع حكم محكمة لاهاي في قضية تجميد الاصول الإيرانية

طهران تتابع حكم محكمة لاهاي في قضية تجميد الاصول الإيرانية

أكد النائب القانوني للرئيس الإيراني، محمد دهقان، ان طهران تتابع المفاوضات القانونية بشأن تحديد الأضرار التي لحقت بالجانب الإيراني والمبلغ الذي يجب أن تعوضه أمريكا اثر تجميد الاصول الايرانية,

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد دهقان إلى ملف تحديد الأضرار الأمريكية لإيران، والتي يكون دفعها ملزماً وفقاً لحكم محكمة لاهاي ومرهون بالاتفاق بين البلدين، قائلا: "هناك آلية في هذا السياق لإجراء المفاوضات منذ زمن بعيد، وهي محكمة تتعامل مع الدعاوى بين البلدين".

وأوضح أن لإيران والولايات المتحدة ممثلين في هذه المحكمة، مضيفا: "هذه القضية قانونية بحتة وليس لها جانب سياسي، ولهذا نعتقد أن هناك إمكانية لهذه المفاوضات القانونية من خلال محكمة التحكيم الإيرانية والامريكية".

وبشأن موعد بدء هذه المفاوضات، نوه دهقان: "لقد صدر هذا القرار للتو، ويجب إبلاغه إلى المركز القانوني الدولي حتى يقترح إلى الولايات المتحدة لبدء المفاوضات".

يذكر انها أصدرت محكمة العدل الدولية، باعتبارها الدعامة القضائية للأمم المتحدة، حكما ضد واشنطن في قضية بعض الاصول الايرانية المجمدة، حيث رفضت جميع دفاعات وادعاءات الحكومة الأمريكية من خلال تصدير حكم لا يقبل الطعن وملزم لأطراف الدعوى.

ووفقا لذلك، على أمريكا أن تدفع تعويضات لإيران، ولكن حسب رأي المحكمة أن مبلغ التعويض سيتم تحديده من خلال المفاوضات بين الطرفين وفي غضون عامين.

/انتهى/

رمز الخبر 1932663

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