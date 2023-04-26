محکمة ايرانية تدين الولايات المتحدة بدفع التعويضات لعائلات ضحايا الاعمال الارهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إطار الإجراء القانوني المتبادل تجاه الحكومة الأمريكية، ونظرا لرفع دعوى قضائية من قبل بعض أهالي شهداء والمصابين اثر اعمال إرهابية لداعش في مجلس الشورى الإسلامي وضريح الإمام الخميني(رضي الله عنه) ضد الحكومة الأمريكية والمؤسسات والمسؤولين الأمريكيين عند الفرع 55 لمحكمة العدل القانونية بطهران، بهدف مواجهة ومنع انتهاك الالتزامات الدولية والسلوك غير القانوني من خلال دعم ومساعدة تنظيم داعش الإرهابي في ارتكاب الأعمال الإرهابية، أدانت المحكمة الحكومة وبعض المؤسسات والمسؤولين الأمريكيين بدفع مبلغ 312 مليونًا و 950 ألف دولار كتعويض للأضرار المادية والمعنوية لهؤلاء الضحايا.

وبحسب حكم المحكمة، على الولايات المتحدة ان تدفع 9 ملايين و 950 ألف دولار كتعويضات مادية و 104 ملايين دولار كتعويضات معنوية للمدعين، وما يعادل 199 مليون دولار كتعويضات تأديبية.

يذكر ان مدعي هذه القضية هم أهالي 3 شهداء عملية داعش الإرهابية و 6 من المصابين في هذه العملية الإرهابية.

المدعى عليهم في هذه القضية هم 9 أشخاص طبيعيين واعتباريين أمريكيين، من بينهم حكومة الولايات المتحدة، باراك أوباما، جورج ووكر بوش، تومي فرانكس، وكالة المخابرات المركزية، القيادة المركزية الأمريكية، وزارة الخزانة الأمريكية، لوكهيد مارتن ومجموعة الخطوط الجوية الأمريكية.

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