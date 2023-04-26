مدن أوروبية تقطع علاقتها مع الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رحبت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني (BDS)، إعلان العاصمة النرويجية أوسلو حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالمستعمرات الإسرائيلية، وأكدت حركة المقاطعة أن التعامل مع تلك المنتجات يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأعلنت الـ BDS عن تقديرها لـ قرار مجموعات التضامن والنقابات والأحزاب النرويجية الذي لحق قرار رئيسة بلدية برشلونة بتجميد العلاقات مع "نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي".

ودعت الـ BDS مدن العالم إلى الانضمام لأوسلو وبرشلونة و"قطع علاقاتها مع العدوّ الإسرائيلي وقوفاً في وجه التواطؤ العالمي مع جرائم الاحتلال ودعماً للنضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة"

على صعيد متصل تبنت مدينة لييج البلجيكية اقتراح حزب العمال (PTB) بقطع جميع العلاقات مع إسرائيل، طالما أنها لا تحترم القانون الدولي.

واكد رئيس حزب اليسار راؤول هديبو عبر فيسبوك ان هذا : «فوز عظيم لحزب العمال (PTB)، بفضل دعم الأشخاص الذين احتشدوا أمس خارج قاعة مدينة لييج أمام المجلس الطائفي». وأضاف: «قررنا بوقف العلاقات مع إسرائيل ما دامت مستمرة في انتهاك القانون الدولي».

واختتم بالقول: «بعد أوسلو وبرشلونة، لييج تنضم إلى مدن التضامن مع فلسطين، دعونا نواصل المعركة حتى تحذو المزيد والمزيد من المدن حذوها».

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