الرئيس الإيراني يأمر قوات الأمن بتحري دوافع إغتيال آية الله سليماني ..17حالة وفاة بكورونا

أمير عبداللهيان: سنقدم اقتراحات لتحسين الوضع في لبنان

قال امير عبداللهيان: لدينا اقتراحات وابتكارات بهدف تحسين الوضع في لبنان؛ حيث سنقوم بالتشاور حولها اليوم وغدا مع كبار المسؤولين في بلد لبنان الصديق والشقيق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، قال في تصريح صحفي لدى وصوله العاصمة اللبنانية بيروت أمس الأربعاء: نظرا للوضع الجديد والظروف الايجابية والبناءة في المنطقة، اننا نعتبر امن ورخاء وتقدم لبنان، من امن ورخاء وازدهار المنطقة وايران.

ووصف وزير الخارجية الايراني، التطورات الاقليمية خلال الاسابيع الاخيرة، بانها مفيدة للمنطقة برمتها والعالم الاسلامي بما في ذلك لبنان.

وحول الاواصر الثنائية بين طهران وبيروت، قال امير عبداللهيان: لدينا اقتراحات وابتكارات بهدف تحسين الوضع في لبنان؛ حيث سنقوم بالتشاور حولها اليوم وغدا مع كبار المسؤولين في بلد لبنان الصديق والشقيق.

الرئيس الإيراني يأمر قوات الأمن بتحديد أسباب ودوافع عملية إغتيال آية الله سليماني

صرح الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي، انه من الضروري أن تقوم قوات الأمن وإنفاذ القانون في أسرع وقت ممكن بتحديد أسباب عملية اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة، آية الله عباسعلي سليماني، والدافع المحتمل وراء الحادث، معربا عن تعازيه إلى اسرة الشهيد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب السيد إبراهيم رئيسي عن تعازيه في استشهاد ممثل الولي الفقيه السابق في سيستان وبلوشستان وعضو محلس خبراء القيادة، آية الله عباسعلي سليماني، قائلا: "من الضروري أن تعمل قوات الأمن وإنفاذ القانون في أسرع وقت ممكن لتحديد أسباب والدافع المحتمل لمرتكب أو مرتكبي هذا الحادث".

وأضاف رئيس الجمهورية في رسالته: "أثار استشهاد آية الله عباسعلي سليماني في حادثة إطلاق النار في بابلسر الكثير من الحزن والألم".

وأكد: "من الضروري أن تقوم قوات الأمن وإنفاذ القانون بأسرع وقت ممكن، بتحديد أسباب الحادث والدافع المحتمل للجاني أو الجناة".

إيران تعلن عن رغبتها بتزويد سوريا بالخبرات والتجارب الرائدة في العديد من المجالات الصناعية

أكد معاون وزير النفط الإيراني مدير الشركة العامة للصناعات البتروكيماوية مرتضى شاهميرزاي، رغبة بلاده في تزويد الجانب السوري بالخبرات والتجارب الرائدة لدى الجانب الإيراني، من تقنيات عالية منافسة على المستوى العالمي في مجال الصناعات البتروكيماوية والكهربائية والإلكترونية والنسيجية وتطوير خطوط الإنتاج.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بحث وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، مع معاون وزير النفط الإيراني مدير الشركة العامة للصناعات البتروكيماوية مرتضى شاهميرزاي والوفد المرافق له اليوم، سبل تعزيز وتطوير التعاون بين سورية وإيران، في مجال تطوير التقنيات الصناعية وخطوط الإنتاج، وبما يخدم مصلحة البلدين.

وأشار جوخدار خلال اللقاء إلى ضرورة تطوير خطوط الإنتاج في القطاع الصناعي في سورية، وإعادة تأهيله بعد التدمير الممنهج الذي تعرض له خلال الحرب، والاستفادة من الخبرات الإيرانية، وخصوصاً في مجال تصنيع البطاريات الكهربائية، في ظل التوجه العالمي لمجال الطاقات المتجددة، والآلات الزراعية، والإطارات، وتطوير نظام الفلترة في معامل الإسمنت للحد من الانبعاثات الملوثة، إضافة إلى إنتاج الكابلات الضوئية.

وأكد وزير الصناعة استعداد الوزارة للتعاون في كل مجالات تنمية التعاون الصناعي بين البلدين، في القطاعين العام والخاص.

بدوره أكد شاهميرزاي رغبة بلاده في تزويد الجانب السوري بالخبرات والتجارب الرائدة لدى الجانب الإيراني، من تقنيات عالية منافسة على المستوى العالمي في مجال الصناعات البتروكيماوية والكهربائية والإلكترونية والنسيجية وتطوير خطوط الإنتاج.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على متابعة اللقاءات التخصصية وتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع المباحثات ضمن خطوات تنفيذية.

وحضر اللقاء معاونا وزير الصناعة المهندس أسعد وردة، وأيمن الخوري، ومدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطيع الريم، ومدير سياسات التسويق حيان عباس، والمدير الفني والإنتاجي مهند جركس، ومدير التكاليف إياد خضور.

مخبر: حجم التبادل التجاري بين إيران وكازاخستان سيصل إلى 3 مليار دولار

أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، أمس الأربعاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء كازاخستان، أنه تقرر زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3 مليارات دولار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال النائب الأول للرئيس الايراني، محمد مخبر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء كازاخستان علي خان إسماعيلوف: على الرغم من أن التبادل التجاري زاد بنسبة 20٪ ووصلت إلى أكثر من 500 مليون دولار، إلا أنها لا تتناسب مع علاقاتنا السياسية، ومع زيارة السيد رئيس الوزراء الكازاخستاني لإيران والاتفاقيات التي تم التوصل إليها ، فقد تقرر زيادة هذا الرقم إلى 3 مليارات دولار.



واوضح مخبر: تطرقنا خلال اللقاءات الى تفاصيل اسواق النفط وتصدير الكهرباء وتم بحث التجارة وتفعيل السياحة بين البلدين وتفعيل شركة للملاحة الجوية واستثمار الطاقات بين البلدين والتبادل الاقتصادي بالعملة المحلية لكلا البلدين.

ومن جانبه، أشار رئيس وزراء كازاخستان، عليخان اسماعيلوف، أن إيران تعد أهم شريك تجاري لكازاخستان في منطقة الخليج الفارسي، وقال: حاليًا ، تعمل أكثر من 70 شركة إيرانية في كازاخستان وأستانا مستعدة لتوسيع تعاونها مع طهران في جميع المجالات، وسنرفع حجم التبادلات التجارية إلى 3 مليارات دولار.

وحول زيارته لطهران: ان الزيارة تخللت مباحثات مطولة والعلاقات بين البلدين عريقة، معتبرا ان ايران تعتبر سوقا جيدة لكازاخستان وبلاده على استعداد لزيادة الصادرات الى إيران واقترحنا تسويق بعض المنتجات الغذائية في ايران.

أمير عبداللهیان: سلطنة عمان طرحت بعض الأفكار حول مفاوضات رفع الحظر

أشار وزير الخارجية الايراني في ختام زيارته لمسقط، اليوم الأربعاء، إلى طرح سلطنة عمان لأفكارا حول مفاوضات رفع الحظر، معربا عن امتنانه لدور سلطان عمان البناء ونواياه الصادقة في هذا الصدد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، امام الصحفيين، اليوم الأربعاء، في ختام زيارته لسلطنة عمان والتي استغرقت يومين ، مشاوراته التي اجراها ، معربًا عن ارتياحه لهذه الزيارة وقال: "بعد زيارة السيد رئيسي إلى مسقط ، تسارعت عملية تنفيذ الاتفاقيات ، ونشطت مختلف القطاعات الحكومية والخاصة على الجانبين ، بالإضافة إلى ذلك اتخذ السفراء والدبلوماسيون في طهران ومسقط إجراءات فعالة في هذا الصدد.

وأشار وزير الخارجية إلى تعبير سلطان عمان ، الذي كان هو نفسه يعمل دبلوماسيا في وزارة الخارجية على مدى 20 عاما ، والقاضي بانه يشعر أن أشياء جيدة جدا حدثت في العام الماضي وأضاف: انه في مجال العلاقات الثنائية ، الأمور تسير على ما يرام .

وقال وزير الخارجية الايراني : إن من الأمور التي اتفقنا عليها خلال هذه الزيارة أنه بالنظر إلى الموقع الجيوسياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الصعيد الترانزيتي يمكننا إبرام اتفاق عشق اباد الترانزيتي ، والذي يبدأ من عمان وتمر عبر إيران إلى آسيا الوسطى ، على وجه السرعة.

وأضاف أمير عبد اللهيان: "لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقة والتعاون آخذ في الازدياد ، وكذلك في مجال التجارة والاقتصاد والاستثمار ، حدثت أشياء جيدة جدًا ، ونأمل أن نتمكن من استكمالها خلال الزيارة المرتقبة لسلطان عمان إلى طهران ". ويقوم زملاؤنا بإعداد وثائق بهذا الشأن ليتم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة.

ويشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق تلقى دعوة من آية الله رئيسي ، ومن المحتمل أن تتم هذه الزيارة خلال شهر مايو ايار المقبل . وكان آية الله رئيسي قد قام في يونيو حزيران المنصرم بزيارة إلى مسقط استغرقت يوماً واحداً ، حيث التقى سلطان عمان وتحدث معه ، وتم خلال هذه الزيارة التوقيع على 12 وثيقة تعاون بحضور كبار المسؤولين في البلدين.

وتابع رئيس السلك الدبلوماسي القول : تحدثنا أيضًا عن بعض القضايا الإقليمية ، بما في ذلك الوضع في اليمن ، وضرورة الإسراع برفع الحصار الإنساني الكامل عن اليمن وإقرار وقف إطلاق نار مستديم وإجراء حوارات بين الأطراف اليمنية. واوضح ان حوارات الأطراف اليمنية من القضايا التي تهم السلطات اليمنية دائما ، وهنا (مسقط) هي مركز الحوارات المتعلقة بهذا الموضوع حيث جرى مؤخرا مفاوضات بين السعودية وانصار الله .

وصرح أمير عبد اللهيان: لقد أجريت مباحثات مع نظيري بشأن الوضع في أوكرانيا وبعض القضايا الدولية.

وقال وزير الخارجية أيضا: عمان تتطلع دوما الى ان تفضي مفاوضات رفع الحظر الى النتيجة المطلوبة وكانت هناك أفكار في هذا الصدد تلقيناها ونشكر سلطان عمان على دوره البناء ونواياه الصادقة في هذا الشأن.

الخارجیة الإيرانية تستذكر الفشل التاريخي للجيش الأمريكي تجاه حادثة طبس

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، ان العمل العدواني للجيش الإجرامي الأمريكي ضد وحدة أراضي إيران، يخالف الأنظمة الدولية ولحسن الحظ فشل بفضل الله .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حثت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بيان بمناسبة ذكرى حادثة طبس، على الولايات المتحدة وحكومة هذا البلد ان تفكر وتتعلم من نتائج هذا العمل العدواني التي استمر اكثر من 4 عقود.

وجاء في بيان وزارة الخارجية ان حادثة طبس في يوم الخامس والعشرين من ابريل 1980 تذكرنا بالهجوم العدواني للقوات القتالية الخاصة التابعة للنظام الأمريكي على وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الايرانية ودخولها غير القانوني إلى صحراء طبس.

وصرح البيان انه فشل هذا العمل العدواني وغير القانوني للجيش الإجرامي الأمريكي ضد وحدة أراضي إيران بفضل الله سبحانه وتعالى .

وإن وزارة الخارجية تستذكر هذا الفشل التاريخي للجيش الأمريكي، وتدعو حكومة هذا البلد إلى التفكير والتعلم من نتائج هذا العمل الذي استمر أكثر من أربعة عقود.

ومر 43 عامًا على فشل الحكومة الأمريكية في عملية طبس، وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى تحييد جميع أنواع التهديدات والعقوبات الأمريكية، تزداد قدرتها يوما بعد يوم لتحقيق الشعارات الإسلامية الأساسية للثورة والحفاظ على الاستقلال الوطني والازدهار والتقدم الشامل وتعميق العلاقات والتعاون الودي مع دول العالم وتوسيع العلاقات الخارجية مع مختلف الدول والمنظمات الدولية.

وزير الدفاع الإيراني يزور الهند للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي

سيتوجه وزيرالدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، إلى الهند اليوم، للمشاركة في اجتماع وزراء الدفاع لمنظمة شنغهاي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيغادر العميد آشتياني طهران متوجها إلى العاصمة الهندية "نيودلهي"، اليوم الخميس، للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وسيلقي وزير الدفاع الإيراني خطابا في هذا الإجتماع، بالإضافة إلى اللقاء مع وزراء الدفاع الحاضرين فيه.

منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) هي منظمة أوراسية دولية تم تشكيلها من أجل التعاون الأمني والاقتصادي والسياسي المتعدد الأطراف.

وإن استخدام قدرات منظمة شنغهاي لتعزيز وبناء المزيد من الثقة بهدف تطوير وتوسيع التعاون الدفاعي والعسكري مع الدول الأعضاء سيوفر فرصًا جديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأخرى في هذه المجالات.

الصحة الايرانية تسجل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 341 اصابة و17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية، أشارت في بيانها الصادر أمس الاربعاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، إلى تسجيل 341 اصابة و17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.



ولفتت إلى أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 607 الاف و744 شخصا، ومجموع الوفيات 146 الفا و58 حالة.

ونوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و357 الفا و489 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و521 الفا و509 جرعات من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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