الرئيس الكرواتي يؤكد على تطوير العلاقات الودية مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس كرواتيا، في لقاء مع السفير الإيراني، على تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع بلادنا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية.

و أضاف زوران ميلانوفيتش، اليوم الخميس، في لقاء عقد بمناسبة انتهاء مهام السفير الإيراني برويز إسماعيلي، أن دور السفير مهم للغاية وأساسي في توسيع العلاقات الثنائية ، وأنا سعيد بتطور العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

وقدم إسماعيلي تقريراً عن آخر تطورات العلاقات الإيرانية الكرواتية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، شاكراً كرم الضيافة والدعم القيم من قبل رئيس كرواتيا ومكتبه خلال مهمته.

وأضاف ان التجارة غير النفطية لإيران وكرواتيا زادت خلال هذه الفترة أكثر من ثلاثة أضعاف رغم الظروف القاسية في فترة كورونا والعقوبات الظالمة، ولا يزال هناك الكثير من القدرة لمضاعفتها حتى على المدى القصير .

واعتبر إسماعيلي أن الإيرانيين المقيمين هم "أفضل مواطني كرواتيا وفي نفس الوقت سفراء إيران الجديرين" وقال إن المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في كرواتيا ينشطون في مناصب مهمة مثل النظام الصحي والجامعات والقطاعات الاقتصادية والثقافية في البلاد.

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الهامة.

يذكر ان سعيد خطيب زاده، المتحدث السابق باسم وزارة خارجية الإيرانية، عين كسفير جديد لإيران لدى كرواتيا.

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