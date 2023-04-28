الرئيس التونسي يعين محمد المهذبي سفيراً فوق العادة لبلاده في سورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أن الرئيس سعيد أشرف في قصر قرطاج على تسليم أوراق الاعتماد لمحمد المهذبي سفيراً فوق العادة، ومفوضاً للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية.

وحضر مراسم تعيين المهذبي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل عمار.

وكان الرئيس سعيد أكد خلال لقائه الأسبوع الماضي في تونس مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أهمية توحيد المواقف العربية في مواجهة كل ما تتعرض له الدول العربية من تحديات.

وشدد سعيد على أن الموقف التونسي كان وسيبقى الدفاع عن سيادة واستقلال كل الدول العربية، وعودة العلاقات العربية العربية إلى المستويات التي كانت عليها من وفاق واحترام للأولويات التي تجمع أبناء هذه الأمة.

يذكر أن وزير الخارجية التونسي نبيل عمار نقل في وقت سابق الشهر الجاري، خلال اتصال هاتفي مع الوزير المقداد، قرار القيادة التونسية بتعزيز تمثيل سفارة الجمهورية التونسية بدمشق وتعيين سفير على رأسها.

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