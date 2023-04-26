الرئيس الأسد يبحث مع وزير الطرق الإيراني آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش الرئيس بشار الأسد مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش والوفد المرافق له الآفاق الجديدة للتعاون الاقتصادي بين سورية وإيران وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية سواء على المستوى الاستثماري أو التبادل التجاري أو في مجال الطاقة.

وأكد الرئيس الأسد أن ترجمة العمق في العلاقة السياسية بين سورية وإيران إلى حالة مماثلة في العلاقة الاقتصادية هي مسألة ضرورية ويجب أن تستمر حكومتا البلدين في العمل عليها لتقويتها وزيادة نموها.

ومن جهته نقل الوزير بذرياش تأكيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على دعم العلاقات الثنائية الاقتصادية بين طهران ودمشق، وتأكيده أيضاً على بذل أقصى ما بوسع إيران لتعزيزها لما فيه خير ومصلحة الشعبين.

وأشار الوزير بذرياش إلى مجموعة من العناوين الاقتصادية التي ستعمل عليها اللجان المختصة السورية الإيرانية في المرحلة المقبلة وخاصة في مجال الاستثمار والطاقة والكهرباء.

وحضر اللقاء الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

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