تسجيل 234 اصابة و12 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

ووأفادت وكالة مهر للانباء، انها أصدرت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية بيانا اليوم الجمعة، أعلنت فيها عن تسجيل 234 اصابة و12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

فقد أشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 608 الاف و238 شخصا، ومجموع الوفيات 146 الفا و83 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و358 الفا و366 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و521 الفا و937 جرعات من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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