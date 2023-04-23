الصحة الايرانية: تسجيل 19 حالة وفاة و448 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت وزارة الصحة الايرانية، بناءً على معايير التشخيص النهائية، تم تسجيل 448 مصابا جديدا بـ Covid-19 في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم نقل 237 منهم إلى المستشفى. كذلك توفي 19 مصابا بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

حتى الآن، تعافى 7 ملايين 356 ألف 41 مريضا أو خرجوا من المستشفيات، ويوجد 694 مريضًا مصابًا بـ Covid-19 تحت الرعاية في أقسام الرعاية الخاصة بالمستشفيات.

وبلغ العدد الإجمالي لمرضى Covid-19 في البلاد 7،606،689. حتى الآن، تلقى 65 مليون 216 ألفًا 112 شخصًا الجرعة الأولى ، وتلقى 58 مليونًا 611 ألفًا 722 شخصًا الجرعة الثانية ، وتلقى 31 مليونًا 693 ألفا 302 شخصا الجرعة الثالثة وما فوقها.

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