إيران تقترح تفعيل حزام الأمن البحري لمنظمة شنغهاي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقترح وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، اليوم السبت، اتخاذ آلية "حزام الأمن البحري لشنغهاي" بهدف الحفاظ على أمن خطوط الاتصال والضمان الجماعي للتجارة العالمية بمشاركة القوات المسلحة للدول الأعضاء.

وقال إنّ جزءاً كبيراً من التجارة العالمية "تحدث في الحزام البحري للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون وخاصة المحيط الهندي والمياه المفتوحة المحيطة به".

وخلال تصريحات له في اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الهندية نيودلهي، قال آشتياني إنّ إنجازات منظمة شنغهاي للتعاون "يجب أن تعزز التعددية العالمية والتوازن في القوى".

كما أضاف أنّ "السياسات التوسعية للغرب وحلف شمال الأطلسي قد تسارعت لإحياء عالم أحادي القطب، ولذلك يجب على المنظمة أن تعزز التعددية العالمية والتوازن في القوى".

وأوضح وزير الدفاع الإيراني: "خلال العقود القليلة الماضية، عملية التنمية والأدوار الإيجابية التي لعبتها منظمة شنغهاي للتعاون في مجال التطورات الإقليمية والدولية تدلّ بشكلٍ جيد على الحقائق والآفاق المستقبلية لهذه المنظمة".

واعتبر أنّ هذا الأمر دفع إيران إلى الاهتمام بالعضوية في المنظمات والمؤسسات القائمة على التعددية، مثل منظمة شنغهاي للتعاون، "لأنّها يمكن أن تكون نقطة التقاء للمصالح والأمن العالمي المشترك".

وتابع آشتياني: "منذ إنشائها، اتبعت منظمة شنغهاي للتعاون، مساراً ذكياً ومؤثراً إقليمياً وعالمياً إذ أصبحت ضامنة للسلام والاستقرار واحترام حقوق الأمم، واليوم، أصبحت تتمتع بقدراتٍ اجتماعية وثقافية واقتصادية وأمنية متنوعة وواسعة النطاق".

وشدد على أنّ "المنظمة تحاول بجدية تفعيل الدبلوماسية الدفاعية المتعددة الأطراف ونحن مشارك نشط في الترتيبات الأمنية الإقليمية والدولية"، مؤكداً على استعداد إيران للعب دور فعال والتعاون الدفاعي والأمني الشامل مع منظمة شنغهاي للتعاون.

وأمس، أعلن آشتياني أنّ "أميركا وبعض الدول الغربية تسعى وراء حرب استنزاف في أوكرانيا، من خلال الاستمرار في تقديم الدعم العسكري وإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا".

ووصل الخميس الماضي، وزير الدفاع الإيراني إلى الهند، للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. يذكر أنّ إيران تُشارك للمرّة الأولى في هذا الاجتماع على مستوى وزارة الدفاع.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، صوّت أعضاء مجلس الشورى الإيراني، لمصلحة تمرير مشروع قانون انضمام إيران إلى المنظمة.

يُذكر أنّ منظمة شنغهاي تأسّست عام 2001، وهي كتلة تضم أوزبكستان وباكستان وروسيا والصين وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان والهند وإيران.

وأمس، صرّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأنّ هناك تغييراتٍ جوهرية وديناميكية تحدث ولا رجعة فيها في عملية تشكيل عالم جديد متعدد الأقطاب.

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