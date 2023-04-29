العميد أشتياني: أمن الدول الآسيوية مرتبطة ببعضها البعض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد أشتياني في هذا الاجتماع بأن كازاخستان دولة مستقلة ومؤثرة في آسيا الوسطى، وذكر أن أمن الدول الآسيوية مرتبط ببعضها البعض.

وأضاف: "إن زيادة العلاقات والتعاون الدفاعي بين البلدين سيساعد على تعزيز أمن البلدين والمنطقة".

وفي إشارة إلى دور الجمهورية الإسلامية في منظمة شنغهاي للتعاون، أشاد وزير الدفاع الكازاخستاني بجهود وزارة الدفاع في الدبلوماسية الدفاعية في اتجاه السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد وزيرا دفاع البلدين في نهاية الاجتماع على ضرورة استمرار الاجتماعات في إيران وكازاخستان من أجل تعزيز التعاون وزيادة مستوى التعاون واستخدام القدرات الاستراتيجية لكلا الجانبين.

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