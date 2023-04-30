مستشار الامن القومي الهندي يزور طهران صباح غد الاثنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيقوم مستشار الامن القومي الهندي، اجيت دوفال، خلال زيارته التي يجريها لطهران صباح غد الاثنين، وتستغرق يوما واحد للجمهورية الاسلامية الايرانية، باجراء مباحثات مع نظيره الايراني وعدد اخرين من كبار مسؤولي البلاد.

وقبل فترة وصف مستشار الامن القومي الهندي في اتصال هاتفي مع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، الاتفاق بين إيران والسعودية بأنه خطوة حاسمة في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. ودعا شمخاني في هذه المحادثة نظيره الهندي إلى زيارة إيران لتبادل وجهات النظر ومتابعة عملية التعاون الثنائي والإقليمي.

وفي الاتصال الهاتفي تمت مناقشة موضوعات تهم البلدين ، بما في ذلك عملية مفاوضات رفع العقوبات ، وكيفية إزالة العقبات التي تعترض تعاون البلدين في تطوير ميناء تشابهار جنوب شرق ايران، وكذلك كيفية مشاركة الهند في استكمال ممر "شمال –جنوب".

كما التقى شمخاني ودوآل على هامش الاجتماع الرابع للحوار الأمني الإقليمي في طاجيكستان قبل نحو عام. حيث قال شمخاني في الاجتماع: على الرغم من أن التعاون بين البلدين لتفعيل ميناء تشابهار يمر بظروف مقبولة ، الا إن تسريع الأنشطة الحالية يمكن أن يغير مسار وصول البلدين إلى أسواق آسيا الوسطى.

بدوره اكد دوآل على ضرورة تفعيل القدرات الاقتصادية والتجارية والترانزيتية بين البلدين وقال: "إن تقدم الأنشطة في ميناء تشابهار ليس مواتياً وعلينا العمل معاً للخروج من هذا الوضع الذي يمكن أن يلعب دوراً فعالاً في تفعيل ممر "شمال –جنوب".