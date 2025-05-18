احمديان: تعاون ايران والهند يخدم امن المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه جرى خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه آجيت دوال، مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء الهند، مع علي أكبر أحمديان، التأكيد على الدور البنّاء الذي تؤديه إيران في المنطقة، وأن التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية، سيشهد تنامياً.

وأعرب الجانب الهندي عن شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعاونها، مؤكدًا أن تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، ومن ضمنها تطوير ميناء تشابهار والممر الشمال-الجنوب، يُعد من أولويات الحكومة الهندية.

وقال آجيت دوال: "نعتقد أن تعميق العلاقات بين إيران والهند يصب في مصلحة شعبي البلدين وأمن المنطقة".

من جانبه، شدّد أحمديان خلال الاتصال الهاتفي على أن إيران والهند تملكان إمكانات كبيرة للتعاون السياسي والاقتصادي بفضل تاريخهما الحضاري، مؤكداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها تطوير ميناء تشابهار.

كما أشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أن التعاون بين البلدين يخدم مصالح وأمن المنطقة، وأن هذا التعاون سيستمر بقوة.

وقد تناول الطرفان في هذا الاتصال الهاتفي آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.