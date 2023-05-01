الشرطة الايرانية تفكك عصابة لتهريب السلاح جنوب شرق ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد دوستعلي جليليان في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "في اطار تنفيذ خطة مكافحة تهريب الأسلحة والذخائر، تم ابلاغ شرطة المحافظة حول أنشطة عناصر عصابة تهريب أسلحة تعتزم نقل شحنة أسلحة حربية من مدينة إيرانشهر إلى المحافظات الوسطى في البلاد، وجرى وضع القضية على جدول الأعمال."

وأضاف قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان: "بعد مراقبة طريق العبور والقيام بعمليات متخصصة، تعرف رجال الشرطة على سيارة المتهمين في المحاور الجنوبية للمحافظة، وتم توقيف السيارة في عملية منسقة".

واوضح انه تم العثور على 35 مسدسا و 10 بنادق صيد و 5 بنادق كلاشينكوف مع مخازنها خلال تفتيش السيارة ومناطق أخرى في المحافظة، مضيفا: تم في هذه العملية القاء القبض على 7 متهمين ولا تزال المساعي مستمرة لاعتقال أعضاء آخرين في العصابة.

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