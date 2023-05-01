وضع أكبر علم إيراني في اعماق الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح "دلشاد" في تصريح له اليوم الاثنين، ان هذا العلم يبلغ طوله 20 مترا وقد تم بمشاركة 20 غواصا من جزيرة قشم، الى جانب 5 غواصين من مصابي الحرب المفروضة (لفترة 8 سنوات من قبل نظام صدام البائد في العراق على ايران الاسلامية 1980-1988)، تم وضعه في عمق 10 امتار داخل مياه الخليج الفارسي.

واوضح هذا المسؤول بجزيرة قشم، ان العلم الايراني الضخم الذي تم وضعه في اعماق مياه الخليج الفارسي اليوم (لمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي)، سيكون خفاقا على الدوام، حاملا رسالة المجد والتفاني والجهاد من ابناء الشعب الايراني البواسل الذين ضحوا بانفسهم وعرجوا شهداء في سبيل الدفاع عن حياض الوطن وترابه، لكي تسخر الاجيال القادمة الهمم والطاقات من اجل مواصلة دربهم والمضي على هذا النهج المشرف.

يذكر انه يتم في الجمهورية الاسلامية الاسلامية الاحتفاء سنويا الاحتفاء بيوم الخليج الفارسي الوطني في 30 أبريل/نيسان.

وكان المجلس الاعلى للثورة الثقافية في ايران قد أعلن في يوليو/تموز 2005، تسمية هذا اليوم الذي يعيد الى الاذهان ذكرى طرد الاستعمار البرتغالي من مضيق هرمز والخليج الفارسي.

ويقع الخليج الفارسي على امتداد بحر عمان بمساحة 237473 كيلومتر مربع، ويبلغ طوله حوالي 900 كلم ومتوسط عرضه 250 كلم، ويعتبر ثالث أكبر خليج على مستوى العالم بعد خليج المكسيك وخليج هدسون.

ويصل الخليج الفارسي الى المحيط الهندي وبحر العرب من الشرق عبر مضيق هرمز وبحر عمان، ومن الغرب إلى دلتا نهر أروندرود.

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