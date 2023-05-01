الغربان وعلم الاحتلال الصهيوني ... قصة كره لاتنتهي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هذا الفيديو ليس الأول من نوعه، فبعد مشهد الغراب، انتشر فيديو آخر لقط يصر على إزالة علم الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ فترة ليست ببعيدة انتشرت أيضاً فيديوهات لغربان تمزق علم الاحتلال أو تهاجم متشددين صهاينة.

لاقى فعل الغراب استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرينه بشير خيرٍ للمظلومين بزوال الاحتلال عمّا قريب، ونذير شؤمن للظالمين.

وتهدي وكالة مهر للأنباء، لمتابعيها الأعزاء، مجموعة من الفيديوهات التي تروي قصة حب من نوعٍ آخر، فالغربان والقطط والبشرُ والحجرُ والشجرُ والسماءُ والأرضُ وكل ما في فلسطين المحتلة يأبى المعتدي وينبذه، ويحب تمزيق علمه.

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