مجلس الشورى الاسلامي يوافق على تشكيل وزارة مستقلة للتجارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وافق مجلس الشورى الاسلامي على تشكيل وزارة مستقلة للتجارة عليه وفك ارتباطها بوزارة الصناعة والمعادن.

وصوت لصالح تشكيل وزارة مستقلة للتجارة في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، 211 نائبا شمل 143 مؤيدا و58 مخالفا و5 ممتنعين.

وفي الاثناء أكد "ميثم لطيفي" مساعد رئيس الجمهورية، أن مشروع القرار المقدم لفصل وزارة التجارة يستهدف دمج التجارة الداخلية والخارجية، ودعم المستهلكين والمنتجين والرقابة على السوق وموضوع التصدير للخارج وتنمية التجارة حتى يتسنى منح صلاحيات لها.

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