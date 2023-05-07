الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 138 إصابة و 8 وفيات جديدة بفیروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاحد انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 610 آلاف و 60 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 58 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 361 ألفا و 754 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 493 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 8 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 146 ألفا و 173 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 463 ألفا و 404 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة)، وهناك 11 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 146 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 291 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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