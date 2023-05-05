الصحة الإيرانية: تسجيل 292 إصابة و 11 وفيات جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 292 إصابة و 11 وفيات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الجمعة انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 609 آلاف و 783 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 149مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 361 ألفا و 147 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 524 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. واشار التقرير الى تسجيل 11 وفيات من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 146 ألفا و 155 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 441 الفا و 77 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة)، وهناك 9 مدن في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 213 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 226 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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