الفتح: امريكا سرقت 7 شحنات ضخمة من النفط السوري لتمويل الإرهابيين بالعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عودة: "امريكا اينما كانت تظهر حقيقة ممارستها لأساليب السرقة والبلطجة واثارة الفوضى والارباك"، لافتا الى انها "تقوم بسرقة النفط السوري بشكل علني وتهريبه باتجاه الحدود مع العراق منذ اشهر طويلة".

واضاف" "7 شحنات نفط سوري تم سرقتها من قبل القوات الامريكية وتهريبها صوب الحدود العراقية ومن ثم نقلها الى سماسرة غربيين لبيعها"، لافتا الى ان "اموال النفط المسروق لا نستبعد انه يدعم تنظيمات وتكتلات مسلحة تهدد الاستقرار في سوريا والعراق وبلدان اخرى".

وأشار الى ضرورة منع دخول اي شحنات نفط مسروق من سوريا كونها جزء من اموال شحنات النفط تتحول الى جهات مشبوهة في الداخل تمس امن البلاد بشكل مباشر.

وتفرض القوات الامريكية سيطرتها على بعض الحقول النفطية في سوريا وتقوم بسرقة شحنات بين فترة واخرى وتهريبها لبيعها والحصول على ملايين الدولارات".

المصدر: المعلومة