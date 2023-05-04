رئيسي خلال لقائه المقداد: إيران تدعم باستمرار سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إطار الزيارة التي يجريها رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله إبراهيم رئيسي والوفد المرافق إلى سورية، استقبل رئيس الجمهورية اليوم في مقرّ إقامته بدمشق الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري والوفد المرافق له.

وجدد رئيس الجمهورية خلال اللقاء دعم بلاده المستمر لسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، مشيداً بالتحركات الدبلوماسية الإيجابية الحاصلة في المنطقة ومؤكداً في هذا الإطار على حكمة الرئيس السوري بشار الأسد وصوابية مواقفه في التعامل مع مختلف القضايا والتحديات التي تواجه سورية.

بدوره عرض الوزير المقداد موقف سورية من مختلف التطورات السياسية في المنطقة والعالم، وخاصةً الحراك الدبلوماسي الأخير، بما في ذلك نتائج زياراته الأخيرة إلى عدد من الدول العربية.

واستعرض الوزير المقداد كذلك التحضيرات الجارية للمشاركة باجتماع وزراء خارجية سورية وإيران وروسيا وتركيا في موسكو في الأيام القادمة، وأكد المقداد في هذا الصدد تمسك سورية بموقفها الداعي لإنهاء الوجود العسكري التركي غير الشرعي على الأراضي السورية.

حضر اللقاء من الجانب الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني وحسين أكبري السفير الإيراني بدمشق وعدد من المسؤولين الإيرانيين، ومن الجانب السوري الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين والسفير محمد حاج إبراهيم مدير إدارة الشؤون الآفروآسيوية وشفيق ديوب سفير سورية في طهران./انتهى/

المصدر:سانا