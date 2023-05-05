  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١١:٣١ ص

تسجيل هزات أرضية قوية على ساحل بحر اليابان

تسجيل هزات أرضية قوية على ساحل بحر اليابان

صرحت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب ساحل بحر اليابان بمحافظة إيشيكاوا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تقع محافظة إيشيكاوا على بحر اليابان، ويشكل الجزء الشمالي من هذه المحافظة ما يعرف باسم شبه جزيرة نوتو بينما يشغل الجزء الجنوبي بتضاريس جبلية.

ووفقا لبيان الإدارة، وقعت بؤرة الهزات على عمق 10 كيلومترات. كانت أقصى قوة للصدمات 6+ على مقياس من سبع نقاط تم اعتماده في اليابان.

وأشار البيان إلى أن الهزات الأرضية، قد تتسبب بحدوث ارتفاع طفيف في المياه على الساحل، لكن لا يوجد تهديد بالتدمير.

ونوهت الإدارة، بأنها لم تتلق حتى الآن أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بسبب الزلزال.

المصدر: نوفوستي

/انتهى/

رمز الخبر 1932928

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات