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٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٤:٤٠ م

كنعاني يعرب عن تعازيه لحكومة وشعب صربيا بحادث اطلاق النار في مدرسة ببلغراد

كنعاني يعرب عن تعازيه لحكومة وشعب صربيا بحادث اطلاق النار في مدرسة ببلغراد

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن تعازيه لحكومة وشعب صربيا لمقتل واصابة عدد من أطفال المدارس إثر حادث إطلاق نار في مدرسة ببلغراد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن تعازيه لحكومة وشعب صربيا لمقتل واصابة عدد من أطفال المدارس إثر حادث إطلاق نار في مدرسة ببلغراد.

وتمنى كنعاني الصبر والسلوان لاسر الضحايا والصحة والعافية والشفاء العاجل للمصابين.

والجدير بالذكر أن تلميذا يبلغ من العمر ۱۴ عاما قام بإطلاق النار على معلمه وتلاميذ وحراس المدرسة التي يدرس فيها وسط مدينة بلغراد يوم الاربعاء الماضي، مما أسفر عن مصرع ۸ تلاميذ وأحد حراس المدرسة.

وفي حادث منفصل قام مساء أمس الخميس شخص بإطلاق النار في مدينة قريبة من العاصمة الصربية «بلغراد»، مما أسفر عن مصرع ۸ أشخاص على الاقل واصابة ۱۳ آخرين بجروح.

/انتهى/

رمز الخبر 1932936

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