كنعاني: فريق هوكي الجليد النسائي صور اقتدار وجهود النساء الإيرانيات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على فوز فريق هوكي الجليد الإيراني النسائي في المسابقات الأخيرة من خلال نشر تغريدة على موقع تويتر وهنأ تألق فريق هوكي الجليد للسيدات والفتيات الإيرانيات الأعزاء في بطولة آسيا والمحيط الهادئ في تايلاند والفوز بالمركز الثاني بمباراة نهائية قوية ضد الفريق المضيف .

ويذكر أن منتخب إيران للهوكي على الجليد للسيدات فاز على منتخبات الهند والكويت وقيرغيزستان والإمارات وسنغافورة في بطولة آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، وتخلى عن النتيجة مقابل تايلاند.

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