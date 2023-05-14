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١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٢:٣٤ م

السودان ... اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بأم درمان ووسط الخرطوم

السودان ... اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بأم درمان ووسط الخرطوم

شهدت مدينة أم درمان، ثاني أكبر مدن السودان، اليوم الأحد 14 مايو، اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، قبيل انطلاق الجولة الثانية من محادثات جدة الهادفة لوقف الصراع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر مطلعة بأن هناك اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في أم درمان ووسط الخرطوم، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا فيما يواصل ممثلو طرفي الصراع في السودان المحادثات اليوم حول كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المناطق المدنية.

ووفق ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، قال دبلوماسي سعودي إن الطرفين سيظلان في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر؛ لبدء المرحلة التالية من المفاوضات، بعد الاتفاق يوم الخميس على خطة حماية المدنيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1933211

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