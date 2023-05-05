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٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٨:١٤ م

القوات الجوية القطرية تنقل مساعدات عاجلة إلى السودان

القوات الجوية القطرية تنقل مساعدات عاجلة إلى السودان

انطلقت من العاصمة القطرية الدوحة طائرة تحمل مساعدات عاجلة إلى السودان، متجهة إلى بورتسودان على البحر الأحمر.

وتحمل الطائرة التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية مساعدات غذائية ستوزع في المناطق المتضررة من الاشتباكات المسلحة في السودان.

ومن المقرر أيضا أن تجلي القوات الجوية القطرية من ميناء بورتسودان مواطنين سودانيين مقيمين في الدوحة، وبعض الحالات الإنسانية التي تحتاج رعاية طبية عاجلة.

وتقوم المؤسسات الخيرية القطرية بالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية لترتيب إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لعدد من المناطق المتضررة.

وتعمل مؤسسة قطر الخيرية حاليا في الميدان حيث تقدم إمدادات غذائية ودوائية في الخرطوم، ويقوم الهلال الأحمر القطري أيضا بوضع ترتيبات لإيصال مساعدات عاجلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1932942

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