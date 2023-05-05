رغم تشديدات الاحتلال..40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مصادر مقدسية، أن نحو 40 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، وسط انتشار قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد، وتمركزها عند بواباته، والتدقيق في البطاقات الشخصية للمصلين.

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