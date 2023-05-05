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٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٥:٤٨ م

رغم تشديدات الاحتلال..40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

رغم تشديدات الاحتلال..40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مصادر مقدسية، أن نحو 40 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، وسط انتشار قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد، وتمركزها عند بواباته، والتدقيق في البطاقات الشخصية للمصلين.

/انتهى/

رمز الخبر 1932939

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