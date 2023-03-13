محرابيان: حجم التبادل الاقتصادي مع باكستان يصل إلى ملياري دولار سنوياً

و في إشارة إلى تصميم وتنفيذ خط نقل الكهرباء بين إيران وباكستان في أقل من عام، قال المسؤول الإيراني: تم إجراء التجارب والاختبارات اللازمة في هذا المجال وهذا الخط مكهرب الآن؛ ودارت اليوم مفاوضات جيدة حول كيفية التجارة وتبادل الكهرباء بين الجانبين بحضور وزير الطاقة الباكستاني والفرق الفنية والتجارية.

وأضاف وزير الطاقة الإيراني: في إطار الاتفاقية الجديدة سيتم زيادة حجم التبادل الكهربائي بين إيران وباكستان إلى حوالي 200 ميغاواط، وهو ما يعتبر خطوة كبيرة لتطوير العلاقات ومن المؤمل أن نشهد استقرار التبادل الكهربائي بين البلدين.

وفي إشارة منه إلى أوجه التشابه الثقافي بين البلدين، قال المسؤول الإيراني: كان لإيران وباكستان، إلى جانب القدرات الثقافية والدينية المشتركة، العديد من الجذور الثقافية المشتركة لفترة طويلة وعبر مختلف العصور، بما في ذلك اللغة الفارسية وشعراء بارزين مثل العلامة إقبال لاهوري، مما أدى إلى تطوير العلاقات الإيجابية.

وزير الطاقة الباكستاني: العلاقات بين البلدين تتجاوز الأحداث الإقليمية والدولية

وقال وزير الطاقة الباكستاني في إشارة إلى رحلته السابقة إلى إيران: شهدت هذه الزيارة متابعة التقدم في الاتفاقات السابقة بشأن تبادل الكهرباء بين البلدين إيران وباكستان عبر خط نقل الكهرباء و بُذلت جهود للتوصل إلى الاتفاقات النهائية.

وأكد المسؤول الباكستاني على ضرورة تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين، مضيفا: من المؤمل أن نشهد تطوير وتوسيع التبادلات الكهربائية بين البلدين بالاتفاق النهائي في ظل تشكيل فني واجتماعات الفريق التجاري.

وشدد "داستجير خان" على أن العلاقات بين البلدين تتجاوز الأحداث الإقليمية والدولية وأن كلا البلدين لهما قواسم مشتركة ثقافية وتاريخية وجغرافية قوية.

/انتهى/