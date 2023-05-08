الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 139 إصابة و 7وفيات جديدة بفیروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاثنين انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 610 آلاف و 199 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 74 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 362 ألفا و 230 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 477 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. واشار التقرير الى تسجيل 7 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 146 ألفا و 180 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 474 ألفا و 567 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة)، وهناك 11 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 146 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 291 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

/انتهى/