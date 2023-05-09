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٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١٢:٠٢ م

أمير عبداللهيان: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية

أمير عبداللهيان: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية

نقل نائب في مجلس الشوري الاسلامي عن الوزير الخارجية الإيراني، حسين اميرعبداللهيان، أن ايران تهتم إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية مع السعودية، إلى جانب العلاقات الثنائية والسياسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب والمتحدث باسم كتلة الثورة الإسلامية في مجلس الشورى الإسلامي، أبو الفضل عموويي، أعلن عن حضور وزير الخارجية في جلسة الكتلة يوم أمس الإثنين لمناقشة أخر تطورات في الساحة السياسي للبلاد.

وأوضح عموئي: "ان في هذا الاجتماع، قدم وزير الخارجية لمحة عامة عن التطورات الدولية والإقليمية، وقال إن العالم يتجه نحو التعددية وظهور قوى إقليمية جديدة، ومع التغيير في النظام الدولي، فإن الهيمنة الأمريكية في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك منطقتنا، تواجه تحديًا أساسيًا".

وأضاف البرلماني: "انه أشار وزير الخارجية إلى تعزيز دور المؤسسات المتعددة الأطراف في التعاون بين الدول، بما فيه تعاون شنغهاي وبريكس، آملا ان يتم الإعلان عن العضوية الكاملة والنهائية لإيران في منظمة شنغهاي خلال اجتماع هذه المنظمة في شهر يوليو في نيو دلهي".

وتطرق اميرعبداللهيان، وفقا لعموئي، إلى عملية استئناف العلاقات بين إيران والسعودية كمؤشر على تعزيز التعاون الإقليمي في الحكومة الحالية، قائلا: "انه بالإضافة إلى جانب العلاقات الثنائية والسياسية التي تشمل استئناف الحج والعمرة ، واعادة فتح السفارات والقنصليات، نهتم إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الإسلاميين".

/انتهى/

رمز الخبر 1933057

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