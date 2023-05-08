اللواء موسوي: فترة الدفاع المقدس رادعة لكل من يفكر بالاعتداء علينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء موسوي، أعتبر في كلمة له خلال مراسم اقيمت في مزار شهداء مدينة هويزة (جنوب غرب) في ذكرى تحرير هذه المدينة من براثن البعث المجرم، ان حضور كوادر كلية الضباط التابعة للجيش الايراني في المناطق التي شهدت المعارك في فترة الدفاع المقدس هي من اهم مراحل التربية والتعليم لضباط الجيش الذين عليهم ان يعلموا بان كل شبر من هذه الارض تم استعادتها من العدو البعثي المجرم ببذل دماء غالية للشهداء الابرار.

وأكد المسؤول الإيراني، ان زي الجندي هو زي العز والفخر كما يؤكد على ذلك سماحة قائد الثورة الاسلامية، مضيفاً: نحن نشد الاحزمة بقوة ونضغط بسلاحنا على صدورنا بصلابة لكي لا يتكرر ما حصل لمدينة هويزة بعد الان في ايران.

وتابع اللواء موسوي، لقد مضى 40 عاما على تلك الاحداث وببركة تلك التضحيات، فاذا خطرت أية افكار مشؤومة على بال القوى العظمى حيال ايران، فان تذكّرهم لتلك الأيام سيجعلها تندم وتتراجع عن تنفيذ افكارها.

ويطلق مصطلح "فترة الدفاع المقدس" على الحرب التي شنّها نظام صدّام حسين على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانتصر حينها الشعب الإيراني على القوى المعتدية في تلك الأثناء.

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