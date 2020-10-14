إیران وموریتانیا تبحثان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

وبحسب الدائرة الإعلامیة فی السفارة الإیرانیة فی موریتانیا، التقی "امیر علی إمام جمعة شهیدی"، سفیر الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی نواکشوط ، بوزیر الدفاع الموریتانی الفریق "حننه ولد سیدی".

وخلال الاجتماع ، تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزیز وتوسیع التعاون الدفاعی ، مشیرین إلی ضرورة مکافحة الإرهاب فی منطقة الساحل الافریقی .

کما ناقش السفیر الإیرانی ووزیر الدفاع الموریتانی دعم الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لبرامج بلدان المجموعة الخماسیة لمنطقة الساحل "جی 5" (بورکینا فاسو ومالی وموریتانیا والنیجر وتشاد) وباقی القضایا التی تهم البلدین.