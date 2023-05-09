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٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١٢:٤٥ م

العميد صباحي فرد: قوة ردع القوات المسلحة الإيرانية تزداد أكثر مما كانت عليه في الماضي

العميد صباحي فرد: قوة ردع القوات المسلحة الإيرانية تزداد أكثر مما كانت عليه في الماضي

قال قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد إن قوة ردع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تزداد ضد الأعداء يوما بعد يوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد علي رضا صباحي فرد إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية عززت قوتها الرادعة ضد الأعداء يوما بعد يوم، ويستمر هذا التحرك السريع لخلق الاقتدار والردع.

وأضاف: إن تعاليمنا الدينية تؤكد على الزيادة المستمرة في القوة العسكرية للأوقات الخاصة، ومن ناحية أخرى، لطالما كان الاعداء يطمعون بإيران عبر التاريخ بسبب موقعها الجغرافي والسياسي والاستراتيجي المميز.

وأضاف العميد صباحي فرد: نحن الجيش الوحيد في العالم الذي يحارب تحت راية الحق وهذه فرصة للخدمة ومصدر فخر، وكذلك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا.

وتابع القول اليوم قام علماؤنا ومختصونا بإنتاج معدات دفاعية وعسكرية مختلفة، من بينها أنظمة الصواريخ والرادار، لذلك أصبحنا شوكة في عيون أعداءنا.

/انتهى/

رمز الخبر 1933056

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