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١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١:٠٩ م

خلال تصريحاته في الاجتماع الرباعي؛

أمير عبد اللهيان: اجتماع موسكو يسعى لحل القضايا السورية بالحوار

أمير عبد اللهيان: اجتماع موسكو يسعى لحل القضايا السورية بالحوار

اعلن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أميرعبداللهيان خلال تصريحاته في بداية اجتماع موسكو الرباعي، ان هذا الاجتماع يهدف إلى حل القضايا السورية في إطار الحوار والتفاعل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب حسين أميرعبداللهيان، في الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا وتركيا، عن خالص تقديره وشكره للاتحاد الروسي على حسن استضافته وجهوده لعقد هذا الاجتماع.

كما أعرب وزير خارجية بلادنا عن تقديره الكامل لرئيسي جمهورية تركيا والجمهورية العربية السورية، اللذين مهدا الطريق لهذا الإجتماع، باختيارهما طريق التفاعل والحوار، مؤكدا: "ان هذا الاجتماع يهدف إلى حل القضايا السورية في إطار الحوار والتفاعل".

وقال أمير عبداللهيان: "أود أن أعبر مرة أخرى عن خالص تعازي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع أشقائنا السوريين والأتراك بمناسبة الزلزال الأخير المفجع، مستذكرا: "منذ بداية وقوع الزلزال، أقدمت الجمهورية الإسلامية لاتخاذ خطوات سريعة وجادة لإرسال المساعدات والتخفيف من معاناة الضحايا للبلدين".

بدأ الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وروسيا الاتحادية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، صباح اليوم الأربعاء، في موسكو.

/انتهى/

رمز الخبر 1933098

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