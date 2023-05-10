أميرعبداللهيان: إيران ستواصل جهودها لإنجاح المفاوضات بين سوريا وتركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية بلادنا مع نظيره التركي جاويش اوغلو على هامش الاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية في موسكو.

وبحث حسين أميرعبداللهيان اليوم القضايا ذات الاهتمام المشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وفي هذا الاجتماع، أعرب وزير خارجية بلادنا، وهو يدرس أهمية الاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية فيما يتعلق بسوريا، عن تمنياته لتركيا حكومة وشعبا بالتوفيق في إجراء الانتخابات المقبلة في ذلك البلد.

ووصف أمير عبد اللهيان محادثات اليوم بين وزراء الخارجية الأربعة بأنها إيجابية وخطوة إلى الأمام وقال إننا سنواصل جهودنا لإنجاح هذه المحادثات.

ووصف وزير خارجية بلادنا التعاون بين إيران وتركيا في المجالات الاقتصادية بما في ذلك النقل والتجارة والسياحة بأنه جيد ومتطور ومتقدم.

ومن جانب اخر أشار وزير خارجية تركيا في هذا الاجتماع إلى الدور المهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تنظيم الاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية والاجتماعات الرباعية الأخرى لإيران وروسيا وسوريا وتركيا، وشكر المواقف الإيجابية والبناءة للجمهورية الإسلامية الايرانية في هذا الصدد.

كما أعرب عن تقديره لمساعدة بلادنا لضحايا الزلزال في تركيا.

وبحث الوزيران في هذا الاجتماع سبل توسيع العلاقات بما في ذلك تسهيل وتسريع العلاقات التجارية والتعاون في مجالات الترانزيت والنقل والطاقة وتبادل الأسرى والمحكوم عليهم بين البلدين.

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