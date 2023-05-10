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١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٩:٣٧ ص

أمير عبداللهيان: سوريا حكومة وشعباً جزء من حقيقة المنطقة

أمير عبداللهيان: سوريا حكومة وشعباً جزء من حقيقة المنطقة

كتب وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان في تغريدة على موقع تويتر يمكن للمبادرة في الدبلوماسية الديناميكية ومتعددة الأوجه للجمهورية الإسلامية الايرانية أن ترسم نهاية التحديات الأساسية للمنطقة بأسرها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف وزير الخارجية الايراني الذي توجه إلى موسكو يوم الثلاثاء للمشاركة في الاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية المعنيين بسوريا، ان سوريا حكومة وشعبا جزء من حقيقة المنطقة.

وقال امير عبداللهيان "يمكن لمبادرة العمل في الدبلوماسية الديناميكية والمتعددة الأوجه للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن ترسم نهاية التحديات الأساسية للمنطقة بأكملها من خلال استكمال عملية التقارب. مضيفا: ان سوريا حكومة وشعباً جزء من حقيقة المنطقة.

ويشار إلى أن أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له وصلوا إلى موسكو الليلة الماضية، واستقبل بعض المسؤولين بوزارة خارجية روسيا الاتحادية والسفارة الإيرانية في هذا البلد أمير عبد اللهيان لدى وصوله إلى موسكو.

/انتهى/

رمز الخبر 1933081

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