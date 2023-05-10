وزير الخارجية الروسي يؤكد على معارضة بلاده وجود قوات أميركية محتلة في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال لافروف خلال اجتماعه مع وزراء الخارجية السوري والإيراني والتركي في موسكو: "لا بد من استثمار النتائج التي توصلنا إليها، ولا سيما الاجتماع السابق بين وزراء الدفاع"، مؤكداً السعي لتكليف الخبراء بوضع خطة طريق لتطبيع العلاقات السورية التركية قبل رفعها إلى رؤساء الدول.

وأشار الوزير الروسي إلى السعي أيضاً للتعاون الوثيق لمحاربة الإرهاب، مضيفاً أنّ من بين الأشياء التي تعارضها روسيا هي "وجود قوات أميركية محتلة في سوريا".

وتابع أنّ من بين الأخبار التي تقلق موسكو هي "دخول الولايات المتحدة إلى قلب الرقة، وتشكيل قوات أساسها فلول عناصر داعش"، مضيفاً: "لا بد من عودة سيطرة الدولة على كل الأراضي السورية وضمان أمن الحدود".

وشدد لافروف على العمل من أجل إعادة كل النازحين السوريين إلى بلادهم."

وكشف الوزير الروسي أنّ هناك معلومات تفيد بأنّ الولايات المتحدة الأميركية بدأت بإنشاء ما يسمى "الجيش السوري الحر" بمشاركة "داعش" من أجل زعزعة استقرار الوضع في هذا البلد.

وأضاف لافروف أنّ الأميركيين، بحسب معلوماته، بدأوا بتشكيل ما يسمى "الجيش السوري الحر" في محيط الرقة السورية، بمشاركة ممثلين عن العشائر العربية المحلية ومسلحي "داعش" ومنظمات إرهابية أخرى.

ولفت إلى أنّ الهدف واضح، وهو "استخدام هؤلاء المسلحين ضد السلطات الشرعية في سوريا لزعزعة استقرار الأوضاع في البلاد"، مؤكداً أنّ "زملاءنا العسكريين ناقشوا هذه المشكلة مؤخراً، واتفقوا على مخطط عمل مشترك في هذا الاتجاه".

وفي كلمته، عبّر لافروف عن ثقته بأنّ الانتخابات التركية "ستكون نزيهة وشفافة، وستمنح الفرصة للشعب التركي للتعبير عن إرادته من دون أي تدخل خارجي".

وتوقع الوزير الروسي أن تمدد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا التي تجري يوم الأحد حكم الرئيس رجب طيب إردوغان إلى "عقد ثالث أو أن تضع البلاد على مسار جديد".

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