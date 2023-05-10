فيلم إيراني يحصل على جائزة أفضل فيلم بمهرجان المرأة الأسترالية للسينما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز فیلم "شهربانو" الایراني للمخرجة "مريم بحرالعلومي" بجائزة أفضل فيلم في الدورة السابعة لمهرجان المرأة الأسترالية للسينما والفنون الإعلامية في سيدني الأسترالية.

وتم اختيار الفيلم سابقاً في قسم المسابقات الدولية لمهرجان فجر السينمائي الدولي الثلاثين، وقد شارك في عدة عروض تنافسية في مهرجانات أجنبية مرموقة.

وحصد الفيلم جائزة أفضل فيلم في مهرجان سيدني السينمائي الدولي وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان هوليوود السينمائي في أمريكا.

والفيلم ذو طابع اجتماعي ويروي مشاكل داخل الاسرة.

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