الفیلم الإيراني "الشجرة الصامتة" يفوز بجائزة مهرجان نیویورك السينمائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن المستشار الإعلامي للمهرجان، أن الفيلم الإيراني "الشجرة صامتة" للمخرج، فيصل سويال، ومن اعداد، علي نوري اسكوي، حصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان نيويورك هاميلتون السينمائي الدولي للعام 2022.

وبحصول الفيلم على جائزة أفضل فيلم في الدورة الرابعة عشر لمهرجان نيويورك هاميلتون السينمائي، يصبح فيلم "الشجرة الصامتة" قد حصل على ثمانية عشر جائزة سينمائية حتى الآن.

وحصل هذا الفيلم سابقًا على جوائز مثل جائزة الكرة الذهبية لمهرجان أضنة السينمائي الدولي ، والجوائز الرئيسية الثلاث لمهرجان بانوراما البلقان السينمائي ، وجائزة أفضل مخرج ، وجائزة أفضل فيلم روائي من مهرجان FAFF للفنون الجميلة ، وجائزة أفضل فيلم من مهرجان بريمن السينمائي ، وجائزة أفضل فيلم في مهرجان لندن سيتي السينمائية، وجائزة أفضل فيلم من مهرجان نيبال السينمائي الدولي.

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