وزير خارجية أيرلندا: لا نرغب بان يتم اصدار حكم خاطئ بشان الحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان بان بلاده تدرك دور إيران في مكافحة الارهاب وقال: نحن لا نرغب ابدا في ان يتم إصدار حكم خاطئ بشأن مؤسسة الحرس الثوري الاسلامي السيادية.

وأشار وزير الخارجية الايراني في هذه المحادثة الهاتفية، اليوم الخميس، إلى مختلف مجالات التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أيرلندا ، وأكد على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة لمصلحة البلدين.

وفي إشارة إلى التصرف الخاطئ الذي اتخذه البرلمان الأوروبي ، أدان وزير الخارجية الايراني بقوة ما قام به البرلمان السويدي بشأن قوات الحرس الثوري الإسلامي وقال: إن الحرس الثوري الإسلامي مؤسسة سيادية مسؤولة عن حراسة الامن القومي والأمن الحدودي ولها الدور الأكبر في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وأضاف أمير عبداللهيان: هذا العمل تم بتحريض من العناصر الإرهابية والمنبوذة من قبل الشعب الإيراني.

وفي هذه المحادثة الهاتفية ، ثمّن مايكل مارتن وزير خارجية أيرلندا ، القرار الإنساني لجمهورية إيران الإسلامية بالإفراج عن مواطن إيرلندي، مؤكدا رغبة بلاده في التعاون مع ايران.

وقال وزير خارجية أيرلندا: إن أيرلندا لا ترغب ابدا بان يتم اصدار حكم خاطئ بشان مؤسسة الحرس الثوري الإسلامي السيادية. نحن ندرك دور إيران في مكافحة الإرهاب.

وأعرب مايكل مارتن عن ارتياحه لعملية تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهود المبذولة لإلغاء العقوبات، وقال ان بلاده ترحب بهذه العملية.

كما دعا وزير الخارجية الايرلندي نظيره الايراني لزيارة بلاده، معربا عن أمله في زيارة طهران في القريب العاجل.

/انتهى/