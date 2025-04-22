بقائي: الحرس الثوري رمزا للمقاومة ومبعثا لفخر الأمة الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي قال بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحرس الثوري: اننا نحيي (بهذه المناسبة) الحرس الثوري الذي يذود بكل شموخ عن حياض وعزة ايران الاسلامية، واضحى اليوم رمزا للمقاومة ومبعث فخر لعشب لا يركع امام التهديد والغطرسة.

علما بان اليوم الثاني من شهر ارديبشهت 1358 هـ، ش (حسب التقويم الفارسي)، يوافق الثاني والعشرين من شهر نيسان / ابريل 1379 م؛ حيث تاسس الحرس الثوري باعتباره احد المؤسسات المصيرية في جمهورية ايران الاسلامية، والقوة العسكرية التي تتولى مسؤولية الدفاع والصون عن انجازات الثورة الاسلامية في ايران، والتصدي للتهديدات الخارجية والداخلية.