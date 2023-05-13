امير عبداللهيان يناقش مع نظيره السعودي اخر تطورات الاتفاقيات بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية، في اتصال هاتفي آخر تطورات الاتفاقات المشتركة بين البلدين.

واعرب امير عبداللهيان عن ارتياحه للتقدم المحرز في الاتفاقات المبرمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية، بما في ذلك اجتماع وزيري خارجية البلدين، والإعلان عن استئناف العلاقات، وإيفاد فرق فنية لإعادة فتح السفارتين.

وقال أمير عبد اللهيان حول الوضع لقنصليتي البلدين واستقرار السفراء: قامت الجمهورية الإسلامية الايرانية بالاستعدادات اللازمة لافتتاح القنصلية في السعودية رسمياً.

ووصف أمير عبد اللهيان زيارة المسؤولين ووزراء خارجية البلدين إلى عاصمتي البلدين بأنها علامة على عزم الطرفين على التعاون وإقامة علاقات مناسبة.

وتأكيدا على نظرة الرياض الإيجابية لمستقبل العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين، قال وزير الخارجية السعودي: لقد اتخذنا خطوات جيدة في الشهرين الماضيين، والتزامنا بالاتفاقيات المبرمة وهذا يدل على عزمنا الجاد.

وقال إننا نأمل أنه مع تعيين سفيري البلدين، سيتمكنان السفراء من تسهيل سبل التعاون بين البلدين.

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