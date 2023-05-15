أمير عبد اللهيان يؤكد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب حسين أمير عبد اللهيان، خلال اجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، عن تقديره لجهودهم في مجال إحلال السلام والاستقرار في سوريا.

وناقش وزير خارجية بلادنا في هذا الاجتماع آخر التطورات الإقليمية والدولية المتعلقة بسوريا وفي ضوء التحركات الدبلوماسية الأخيرة، لا سيما الاجتماعات الرباعية الأخيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا وسوريا وتركيا، خاصة الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الدول الأربع بشأن الحل السياسي، وشرح الأزمة السورية.

وفي إشارة إلى الزيارة الناجحة لرئيس بلادنا إلى سوريا، أشار أمير عبد اللهيان إلى أن هذه الرحلة هي علامة على دخول هذا البلد في مرحلة استقرار أمني وأنه من الضروري الحصول على دعم المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة البناء والإعماروتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ومن جانب اخر أشاد غير بيدرسون، بدور إيران في محاربة الإرهاب والمساهمة في أمن المنطقة وسوريا.

وشرح غيربيدرسون جميع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبله في مختلف المجالات، لوزير الخارجية الايراني.

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