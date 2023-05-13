أمير عبداللهيان يدين اعتداءات الكيان الصهيوني على قطاع غزة خاصة استهداف قادة حركة الجهاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش امير عبداللهيان مع زياد النخالة آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين واعتداءات الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

وفي هذا الحديث أدان وزير خارجية بلادنا بشدة عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة والاغتيالات المستهدفة لقادة حركة الجهاد الإسلامي واستهداف الأحياء السكنية وقتل الأبرياء الفلسطينيين، خاصة النساء والأطفال، والانتهاك الواضح لحقوق الإنسان من قبل هذا الكيان الزائف.

كما أشاد أمير عبد اللهيان بالمقاومة البطولية للأمة الفلسطينية والجماعات الجهادية ضد هذه الاعتداءات.

وفي هذه المحادثة، وصف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو ينقل تحياته الحارة إلى سماحة قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية وحكومة وشعب إيران، أوضاع المقاومة في الميدان بالممتازة ودعا إلى استمرار الوقوف في وجه عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة حتى تتوقف الاعتداءات ويقبل الكيان الصهيوني شروط المقاومة .

/انتهى/