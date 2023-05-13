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١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٦:٠٣ م

إصابة أربعة مستوطنين صهاینة بصواریخ المقاومة 2 منهم بحالة خطيرة

إصابة أربعة مستوطنين صهاینة بصواریخ المقاومة 2 منهم بحالة خطيرة

اعترفت سائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، بإصابة أربعة مستوطنين 2 منهم بحالة خطيرة جراء سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة "شوكيدا" في غلاف غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مراسل القناة هليل بيتون 14 العبرية: "تم إصابة ثلاثة مستوطنين 2 منهم بحالة خطيرة بقصف صاروخي للمقاومة الفلسطينية على مستوطنة "شوكداه" بغلاف غزة".

وأضاف بيتون: حالات المصابين في شوكداه التي وصلت لمستشفى سوروكا جراء الصواريخ 2 خطيرة و 1 متوسطة".

وتابع قائلاً: "هناك إصابة أخرى رابعة لمستوطن في سقوط الصواريخ على مدينة "نتيفوت" في نتطقة النقب الغربي".

وكانت وجهت سرايا القدس رشقة صاروخية كبيرة ومركزة لمستوطنات غلاف غزة وأسدود وعسقلان؛ رداً على استشهاد القائد الكبير إياد الحسني مسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس.

/انتهى/

رمز الخبر 1933186

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