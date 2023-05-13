سرايا القدس: استهدافنا جنود الصهاينة بصاروخ موجه في موقع الإرسال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت، في بيان صحفي:" في إطار الرد على اغتيال قادة سرايا القدس والعدوان على شعبنا، تمكن مجاهدونا من استهداف تجمع للجنود الصهاينة بصاروخ موجه في موقع الإرسال، وإصابة الهدف بدقة واشتعال النيران في المكان، يوم الجمعة الموافق 12\5\2023م في تمام الساعة 7:30م.

وكانت قد اعترفت سائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، بإصابة أربعة مستوطنين 2 منهم بحالة خطيرة جراء سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة "شوكيدا" في غلاف غزة.

وذكر مراسل القناة هليل بيتون 14 العبرية: "تم إصابة ثلاثة مستوطنين 2 منهم بحالة خطيرة بقصف صاروخي للمقاومة الفلسطينية على مستوطنة "شوكداه" بغلاف غزة".

وأضاف بيتون: حالات المصابين في شوكداه التي وصلت لمستشفى سوروكا جراء الصواريخ 2 خطيرة و 1 متوسطة".

وتابع قائلاً: "هناك إصابة أخرى رابعة لمستوطن في سقوط الصواريخ على مدينة "نتيفوت" في نتطقة النقب الغربي".

وأكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت 13/5/2023 إن المقاومة الفلسطينية ستجدد قصفها الصاروخي للمدن المحتلة تأكيدًا على استمرار المواجهة وثأر الأحرار ، وخاصة مع استمرار الاغتيالات وقصف الشقق والبيوت الآمنة.

وقالت السرايا خلال بيان مقتضب: إن المقاومة أعدت نفسها لأشهر من المواجهة، ونمتلك نفسًا طويلًا وحاضنة شعبية وفيةً عظيمة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

ويشار إلى أن سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية تقود حرباً شرسة وفقا تكتيك مدروس منذ خمسة أيام مع الاحتلال الاسرائيلي، الذي يواصل ارتكاب الجرائم بحق المدنيين وقادة سرايا القدس ، حيث بلغت أعداد الشهداء منذ بداية العدوان لـ33 شهيداً جلهم من الأطفال والنساء.

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