سرايا القدس تعلن عن استهداف مواقع حساس للعدو الصهيوني بصواريخ موجهة شرق غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت السرايا في بلاغ عسكري :" تمكن مجاهدونا بعون الله من استهداف عدة مواقع حساسة للعدو الصهيوني بصواريخ موجهة على الحافة الشرقية لقطاع غزة، محققين إصابات مؤكدة، وعاد مجاهدونا إلى قواعدها بسلام".

وتواصل سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي قصف المستوطنات الصهيونية بالصواريخ بعيدة المدى، في إطار ردها على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي ضمن عملية "ثأر_الأحرار".

واعترفت سائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، بإصابة أربعة مستوطنين 2 منهم بحالة خطيرة جراء سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة "شوكيدا" في غلاف غزة.

وقال مراسل القناة هليل بيتون 14 العبرية: "تم إصابة ثلاثة مستوطنين 2 منهم بحالة خطيرة بقصف صاروخي للمقاومة الفلسطينية على مستوطنة "شوكداه" بغلاف غزة".

وأضاف بيتون: حالات المصابين في شوكداه التي وصلت لمستشفى سوروكا جراء الصواريخ 2 خطيرة و 1 متوسطة".

وتابع قائلاً: "هناك إصابة أخرى رابعة لمستوطن في سقوط الصواريخ على مدينة "نتيفوت" في نتطقة النقب الغربي".

وكانت وجهت سرايا القدس رشقة صاروخية كبيرة ومركزة لمستوطنات غلاف غزة وأسدود وعسقلان؛ رداً على استشهاد القائد الكبير إياد الحسني مسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس.

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