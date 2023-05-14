انتخاب منافس المصارع الإيراني حسن يزداني كأفضل مصارع لعام 2022 في أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه منذ عام 1992، تُمنح جائزة أفضل مصارع في أمريكا لأفضل لاعب في هذا المجال سنويًا. وكان جون سميث أول مصارع حصل على هذه الجائزة. وفي الثلاثين عامًا الماضية، فاز مصارعون کبیرون مثل كايل سنايدر ثلاث مرات، وديفيد تايلور ثلاث مرات، وجوردان بوروزمرتين ، وتريفور ديلاغانيف مرتين، وجو ويليامز مرتين علی هذه الجائزة.

كما يعد جايدن كوكس، جابل ستيفنسون، جي دي بيرجمان، جيك هيربرت، هنري سيجودو، دانيال كورمير، بيل زاديك، تالي تومسون، كايل ساندرسون، براندون سلاي، ستيفن نيل، سامي هينسون، ليس جوتش، كيندال كروس، كيفن جاكسون، ميلفن دوجلاس، تيري أند توم براندز وجون سميث من بين الذين فازوا على هذه الجائزة في امريكا.

منح اتحاد المصارعة الأمريكي أفضل مصارع في البلاد لعام 2022 إلى ديفيد تايلور الحاصل على الميدالية الذهبية العالمية والأولمبية في فئة 86 كجم. في عام 2022، فاز تايلور بالميدالية الذهبية في بطولة العالم بفوزه على حسن يزداني في النهائي. وفاز تايلور أيضًا بهذه الجائزة القيمة في عام 2021.

على الرغم من أن الساحر الأمريكي لم يستطع التغلب على حسن يزداني في بطولة العالم للمصارعة الحرة 2021 في أوسلو، إلا أنه قبل أشهر قليلة هزم يزداني في الثواني الأخيرة من دورة المصارعة الحرة الأوليمبية التي يبلغ وزنها 86 كجم وفاز بالميدالية الذهبية.